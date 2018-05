Drsný útok! Cyklista byl vyloučen. Je to přísné, paradoxně se ho zastal napadený

Potrestali ho drsně. Ale stejně drsný byl i útok. A paradoxně se ho zastal ten, koho napadl. Nizozemský cyklista Lars Boom byl vyloučen ze závodu Kolem Norska za to, že v průběhu druhé etapy udeřil pěstí soupeře. Bývalý mistr světa v cyklokrosu se omluvil, ale i tak dojezdil. Belgický jezdec Preben van Hecke, kterého Boom praštil, označil trest za příliš přísný.

"Při závodě se občas takové věci stávají. Ani mě neudeřil do obličeje, ale do boku," řekl Van Hecke norské stanici TV2, i když podle televizních záběrů se zdálo, že schytal ránu do tváře.

Boom se hájil, že vypěnil, protože Van Hecke jel nalepený na jeho zadním kole tak, že málem spadl. "Nechci si natlouct, zvlášť když nějaký idiot dělá něco takového," uvedl dvaatřicetiletý Nizozemec, který v zimě podstoupil operaci srdce kvůli arytmii. V této sezóně se mu zatím nedaří a nedokončil žádný ze závodů, v nichž startoval, včetně Paříž-Nice a Kolem Romandie.

V Norsku si v boji o místo v nominaci týmu LottoNL-Jumbo na Tour de France příliš nepomohl.