I přes trable sní o třetím titulu. Povzbuzením je pro něj loňská korunovace

Na nevypočitatelnost domácího šampionátu spoléhá Roman Lehký, který bude při tuzemském silničním mistrovství během nadcházející neděle obhajovat titul v kategorii závodníků do 23 let. Cyklista týmu Topforex Lapierre zatím neprožívá zrovna vydařenou sezónu. Ale právě zlatý triumf z minulého roku je pro něj v těžkých chvílích vzpruhou.

„Na začátku roku jsem byl skoro měsíc nemocný, měl jsem infekci dýchacích cest a trošku se to se mnou táhne. Když už se vše zdálo v pohodě, nastoupil jsem do závodů. A hned se mi to vrátilo," vybavuje si vstup do sezóny Roman Lehký.

„Když prožívám těžké chvíle, představuje loňský triumf na mistrovství republiky největší povzbuzení. A také motivaci, abych i přes všechny překážky zkusil titul obhájit," vypravuje jezdec Topforexu.

S cyklistikou začínal v Jablonci. Coby náctiletý zkoušel cyklokros i horská kola, v nichž dokonce triumfoval při mistrovství republiky mezi juniory. „Sám jsem pořádně nevěděl, co si mám vybrat a čemu se věnovat naplno. Ale když jsem pak dostal příležitost od René Andrleho, neváhal jsem. Vnímal jsem jako obrovskou šanci učit se od bývalého profesionála, který absolvoval několik Grand Tour," připomíná Lehký závodní minulost sportovního ředitele formace Topforex Lapierre.

Když ještě Lehký viděl, jak se po kariéře v cyklokrosové stopě mezi profesionály na silnici uchytil Zdeněk Štybar, přestal o svém rozhodnutí pochybovat. „Nikdy jsem neměl nutkání se vracet k bikům či cyklokrosu. Rozhodně jsem nelitoval. V sezóně mi biky nechybí vůbec. A v zimě na horském kole trénuji hodně, takže si vše vynahradím," vysvětluje Lehký.

Během sezón 2015 a 2016 oblékal dres AWT GreenWay, respektive týmu Klein Constantia. Jeho parťáky byli kupříkladu Schachmann z Německa, Narvaez z Ekvádoru či Cavagna a Bouhanni z Francie, kteří se dokázali prosadit do týmů World Tour. „Byla obrovská škola jezdit po jejich boku. Měli jsme skvělou partu, a když nyní vidím, kde kluci jsou, jde pro mě o obrovskou motivaci. Dokázal jsem s nimi závodit, což je pro mě povzbuzující," popisuje Lehký.

Poslední dvě sezóny hájí barvy stáje Topforex Lapierre a je blahem bez sebe. „Letos jsme dostali možnost prožít většinu zimy na soustředění ve Španělsku, kde jsme měli fantastické podmínky. K dispozici je skvělé materiálové vybavení. Vážně je to super," pochvaluje si Lehký.

Byť se mu v letošních měsících nedařilo podle přání, hledí k českému šampionátu optimisticky. „Minulý rok jsme si okruh u Plzně projížděli. Je hodně těžký, ale měl by mi sedět. Budeme mít hodně nastoupaných metrů," přemítá Lehký.

„Především je mistrák výrazně jiný než tradiční závody. Je nevypočitatelný, dějí se naprosto neočekávané věci. Zatímco jinde kontrolují vývoj týmy, na mistráku je závodění hodně živelné, každý jede více na sebe. Navíc, jak soutěží třiadvacítkáři s eliťáky z World Tour, dostává bitva o medaili ještě zcela jiný rozměr. Stát se může vážně cokoliv," nevzdává se Lehký naděje, že přidá do sbírky třetí mistrovský titul kariéry.