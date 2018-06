Hinault vyzval cyklisty k bojkotu Tour, pokud pojede Froome

Froomeovi hrozí trest za překročení povoleného množství léku na astma. Vyšetřování případu mezinárodní unií UCI se ale stále protahuje. Úspěchem na Giru mezitím Froome jako sedmý jezdec v historii zkompletoval triumfy na všech Grand Tours. Pětinásobný vítěz Tour de France Hinault nicméně už tehdy prohlásil, že Brit si nezaslouží na exkluzivním seznamu být, protože vůbec neměl být na startu.

Před blížícím se 105. ročníkem "Staré dámy", jež začne 7. července, se Hinault opakovaně veřejně vyjádřil proti Froomeovu startu. "Chris Froome by na startu neměl být. Peloton by měl sundat nohy z pedálů a říct: 'Pokud bude na startu, my nepojedeme'," řekl třiašedesátiletý Francouz britským médiím. "A to jednoduše proto, že byl pozitivně testován. Já to nepovažuji za abnormální test. Lidé z UCI by měli říct: 'Byl jsi přistižen, nebudeš závodit'," apeloval Hinault.