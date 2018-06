Domácí titul v časovce si vyjela Korvasová, Nosková spadla

Brzy dvaadvacetiletá Korvasová zvládla dvacetikilometrový okruh z karlovarského Divadelního náměstí, kde trasa souboje s chronometrem také končila, za 35 minut a 18 sekund. Dvaatřicetiletá Machačová, mistryně světa z bodovacího závodu na dráze z roku 2013, na ni ztratila 46 sekund, o dalších 23 zpět zůstala Van Neck.

"Ty pocity jsou skvělé, mám samozřejmě obrovskou radost, že jsem vyhrála, protože je to pro mě v podstatě teprve druhá sezona v cyklistice a první titul od přechodu z atletiky, takže je to pro mě samozřejmě velmi cenné vítězství," řekla Korvasová.

Hodně smutná byla obhájkyně Nosková, která loni dokonale využila neúčasti nejlepší silničářky posledních let Martiny Sáblíkové a radovala se z double z časovky i silničního závodu. Tentokrát absolvovala pouhých 300 metrů do první levotočivé zatáčky.

"Zlomila jsem přední kolo, karbonový výplet je totálně prasklý - a závod pro mě skončil. Jsem sice dost potlučená, mám naražená ramena, ale naštěstí to nevypadá na nic zlomeného, normálně s tím hýbu. Teď to chladím ledem, aby se to zklidnilo, a věřím, že v sobotním silničním závodě nebudu chybět," uvedla Nosková.

Závod příliš nevyšel ani další z favoritek Anežce Drahotové. Závodnice, která kolo kombinuje s atletikou, skončila s takřka tříminutovým mankem na vítězku až šestá.

V ranním závodě juniorek byla suverénně nejrychlejší Markéta Hájková.

Odpoledne je na programu očekávané klání elitní kategorie mužů. První domácí závodník vyjede na trať v 16:30, hlavní favorité odstartují krátce před pátou hodinou.