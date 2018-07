Spieth zašel k holiči a British Open dohrává "na vojáka"

"Chtěl jsem ostříhat jako obvykle, ale holič to viděl jinak. Je to velmi britské. Vyholené po stranách a delší vlasy nahoře. Je to, jak to je. Je léto, sedí to k tomu," řekl Spieth poté, co se výborným sobotním výkonem dostal na dělené první místo v turnaji.

"Vypadá to na lampasácký sestřih," utahoval si z krajana Kevin Kisner, další z lídrů British Open, který má se Spiethem a dalšími několika hráči na turnaji společně pronajatý dům.

Na novinářský dotaz Spieth prozradil, že u holiče zaplatil 20 liber (téměř 600 korun). "Bylo to za devět liber, nechal jsem mu dýško. Myslím, že nevěděl, kdo jsem. Moc toho nenamluvil," uvedl čtyřiadvacetiletý golfista.