Golfistka Spilková vyhrála první turnaj finále kvalifikace LPGA

"Do kvalifikace jsem šla s cílem hrát par a vše navíc bude bonus," řekla Spilková v tiskové zprávě. "Nechtěla jsem se dostat do potíží. Bylo fajn se cítit dobře a vědět, že když to jde, tak to jde," řekla loňská vítězka turnaje série LET v Maroku.

S caddiem Martinem Konečným měla během čtyř kol na hřišti Pinehurst č. 6 jen čtyři bogey, tři v prvním kole a pak už jen na první jamce kola posledního. Jinak dala patnáct birdie a také jeden eagle - na čtyřparu 12. jamky ve druhém kole.

Druhý turnaj začne na hřišti č. 7 v Severní Karolíně ve středu a kartu na LPGA v sobotu získá 45 nejlepších ze 102 startujících. Výsledky si hráčky přenášejí, takže na aktuálně poslední postupující má Spilková devatenáct ran k dobru.