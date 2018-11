Woods s Mickelsonem pobaví soubojem o devět milionů dolarů

Duel proti sobě svede vítěze 19 majorů, z toho Woods jich vyhrál čtrnáct. Po vzorů protivníků v boxu se před zápasem oba rivalové k sobě stavěli čelem a měli "silné" řeči.

"Dostanete se Philovi na hřišti do hlavy?" slyšel Woods otázku v televizní show. "Jsem tam už dlouho," reagoval se smíchem.

Jedni z nejbohatších sportovců světa svorně tvrdí, že bude příjemné vyhrát devět milionů dolarů (přes 200 milionů korun), ale není to hlavní motivace. "Horší by bylo, kdybych mu umožnil, aby se pak chlubil, že mě porazil," podotkl Mickelson.

Dvaačtyřicetiletý Woods je favoritem. Na PGA Tour letos slavil už osmdesátý titul, Mickelson jich má 43. "Patří k nejlepším hráčům, co kdy vzali hůl do ruky," řekl Woods pochvalně o Mickelsonovi a ten mu lichotku vrátil. "On je nejlepší hráč všech dob."

O šest let starší Mickelson rozjel i další sázky, které nezískají hráči, ale půjdou na charitu. Vyhlásil, že sází 100 tisíc dolarů, že dá birdie na první jamce. "Jsme si jistý, že to zahraju," řekl Mickelson. "Tak sázku zdvojnásobíme," řekl Woods.

Vztah Woodse a Mickelsona nebyl vždy ideální, ale v posledních letech se výrazně zlepšil. "Každý je jiný, ale jedno mají stejné. Oba chtějí jen vítězství a to se v utkání projeví. Nebude to tak přátelský mač, jak se může zdát," míní Darren Clarke, vítěz British Open z roku 2011, který bude jedním z komentátorů utkání.

"Je to především mezi mnou a jím. Jedná se o neobyčejný souboj, který tady nikdy nebyl a nemusí se opakovat. Doufám, že zaujme," řekl Mickelson.

Duel poběží v přímém přenosu na placené televizní stanici. Každý hráč i jejich caddie budou mít mikrofony, aby bylo slyšet, jak spolu komunikují a špičkují se.