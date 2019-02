Rok na pankáče! Česká kráska z greenu, co ladila formu při boxu, chce dobýt Ameriku

Je výjimečná. Jako první Češka v historii získala golfistka Klára Spilková místo v prestižní LPGA (Ladies Professional Golf Association). Úspěchu mezi vyvolenými podřizuje vše. Rozhodla se přestěhovat do USA, kde si našla bydlení v Sarasotě přímo na golfovém hřišti, aby mohla trénovat v ideálních podmínkách.

„Hledání nového útočiště bylo docela vtipné. Nejdřív jsem totiž pátrala sama na internetu, ale pak mi psala Sandra Galová, že ví o skvělém místě, kde sama trénuje a žije," vypravuje Spilková o doporučení od německé hráčky s českými kořeny.

V Concession Golf Clubu Sarasota se připravují i Jessica a Nela Kordovy, dcery bývalého vynikajícího českého tenisty. „Jde o super motivaci. Jde o jedny z nejlepších hráček světa, tudíž získám nový motivační podnět. Nikdy jsem nic podobného nezažila, v podobné společnosti se nepřipravovala. Prostě jsem si jela svoje. Ale tohle bude skvělé," raduje se Spilková, která už se v Sarasotě připravuje druhý týden.

V Americe si naordinovala krátký tréninkový kemp před cestou do Austrálie, kde jí dvěma únorovými turnaji v Barwon Heads a v Adelaide sezóna začne. „Je super, že znám obě hřiště. Na prvním jsem absolvovala turnaj minulý rok, na druhém jsem ve dvanácti letech nastoupila k mistrovství světa," směje se dávným vzpomínkám čtyřiadvacetiletá golfistka.

Ještě, než se ponořila do plnění golfových povinností, dopřála si celkem šest týdnů volna. „Potřebovala jsem odpočinek, abych se vracela hladová po hře. Jde o postup zakódovaný od dětství, kdy mě táta učil, abych vždy minimálně na měsíc golf úplně vysadila. Poznám, že už je čas k návratu. Začnou mě totiž svrbět ruce," vysvětluje s úsměvem. „Ale nebylo to tak, že bych úplně zahálela. Chodila jsem na speciální cvičení kvůli zádům, pracovala jsem na zpevnění nohou a kyčlí. Jde o něco mezi rehabilitací, pilates a fyzioterapií. Složitě se jednotlivé cviky vysvětlují, ale cítím se vážně skvěle připravená," lebedí si.

Byť působí jako křehká kráska, nechyběl v přípravě ani osvědčený box. „Pro fyzickou kondici absolutně nenahraditelný. Chodila jsem boxovat dvakrát třikrát v týdnu, což bohatě stačí. A není to úplně box, jak by si člověk představil. Přeci jen musím ruce šetřit. Ale i tak vždy po hodině a půl vypouštím duši," culí se Spilková

Do posledních chvil se snažila užít hlavně rodinné pohody, protože většinu roku prožije za oceánem, byť definitivně se do Sarasoty přestěhuje až v průběhu března. „Na odloučení od nejbližších a přátel se nedá moc připravit. Ale od třinácti let jsem pořád někde na cestách, takže zase nepůjde o takový rozdíl. Tím spíše, když budu mít vybudované zázemí, kam mohou lidé z mého okolí dorazit," přemítá Spilková.

„Je k nevíře, že jsem celý svůj život zúžila do pár krabic. A jen malý kus si vezmu s sebou. Každopádně se cítím vzdušněji," přibližuje Spilková která má zajištěný určitý počet turnajů a k udržení mezi elitou musí ve finančním žebříčku nadcházející sezony patřit mezi stovku nejlepších hráček. „Chci se prosadit a pár let hrát za oceánem. I proto jsem ochotná dát Americe sto procent. Ale cíle si dávám zatím nízké a držím se u země. Když nebudu hrát dobře, půjdu jinou cestou. Nechci na sebe klást zbytečný tlak. Uvidím, jak vše zvládnu psychicky i fyzicky. Všechno pro mě bude nové. Budu to dělat trošku na pankáče, na což se vlastně moc těším."