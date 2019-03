McIlroy přidal ke čtyřem majorům triumf na prestižním Players

Severoirský golfista Rory McIlroy přidal ke čtyřem titulům na majorech vítězství na prestižním turnaji The Players Championship. V Ponte Vedra Beach triumfoval o jednu ránu před Američanem Jimem Furykem, který se musel na Floridě už podruhé po roce 2014 spokojit s druhým místem.

Severoirský golfista Rory McIlroy přidal ke čtyřem titulům na majorech vítězství na prestižním turnaji The Players Championship.

Bývalý první hráč světa McIlroy nezahrál skvostné kolo, v jeho úvodu si připsal i double bogey, ale na triumf v takzvaném "pátém majoru" mu to stačilo. Na PGA Tour vybojoval patnáctou trofej, mezi nimiž ční dvě z PGA Championship a po jedné z US Open a British Open. V dubnu bude usilovat o zkompletování grand slamu na Masters v Augustě, kde byl dosud nejlépe čtvrtý.

V této sezoně už se McIlroy pošesté umístil v první šestce, na konci února byl druhý v Mexico Championship. "Bylo to letos už tolikrát těsné, ale jestli něco, tak to bylo pro mě dobré. Všechny ty zkušenosti z letošního roku mě posunuly do tohoto bodu, prospěly mi, protože zrovna dnes jsem je zužitkoval," řekl McIlroy.

Před posledním hracím dnem McIlroy o ránu zaostával za vedoucím Jonem Rahmem ze Španělska, který ale finále nezvládl a propadl se na 12. místo. Angličan Tommy Fleetwod, s kterým se McIlroy o druhé místo dělil, klesl na pátou pozici. O ránu za Furykem se podělili o třetí místo Angličan Eddie Pepperell a Jhonattan Vegas z Venezuely. Hvězdný Američan Tiger Woods skončil třicátý.