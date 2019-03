Někdejší král světového golfu Els se objeví na Czech Masters

Devětačtyřicetiletý Els vyhrál 71 turnajových titulů, z toho 19 na PGA Tour a 28 na European Tour. "Byl jsem v Česku jen jednou a jsem moc rád, že si tady zahraji turnaj. Doufám, že padne hodně birdie," prohlásil Els ve video pozdravu.

O start vítěze čtyř majorů (US Open 1994, 1997 a British Open 2002, 2012), přezdívaného Big Easy, usilovali pořadatelé Czech Masters už loni a předloni. "Je to nejúspěšnější golfista, jaký kdy u nás startoval a posouvá hranici kvality našeho turnaje. Diváky čeká výjimečný golfový zážitek," řekl na tiskové konferenci Petr Dědek, majitel promotérské společnosti Relmost.

Z bývalých jedniček na Czech Masters už hráli Angličan Lee Westwood a Němec Martin Kaymer, který v kariéře ovládl dva majory. Z dalších hvězd startovali na Albatrossu vítěz Masters Angličan Danny Willett či Američan John Daly.

"Tradice se musíme držet a je nezbytné na turnaj vždy pozvat některé ze světových hráčů, ať už v pokročilém věku nebo z těch mladších," uvedl Dědek. V minulosti se netajil, že by rád jednou přivezl i Tigera Woodse. V hledáčku má Vijaye Singha z Fidži, Freda Couplese z USA i Australana Adama Scotta.

Přední golfisté dostávají startovné, ale peníze nejsou podle Dědka hlavní motivací. "Ty nabízí většina promotérů, ale hráče zajímají věci okolo a pomáhají reference hráčů. Je to kombinace dobrého hřiště, renomé turnaje a historické Prahy," vypočítal Dědek. Else, pěstitele a výrobce vín, lákali pořadatelé i na moravská vína.

Do Česka se vrátí loni druhý Pádraig Harrington z Irska, vítěz tří majorů, který je novým kapitánem Evropy pro Ryder Cup. Už počtvrté se v soutěži objeví Westwood a mezi potvrzenými hvězdami je Dán Thomas Björn, který loni jako kapitán dovedl Evropu v Paříži k výhře v Ryder Cupu.

Organizátoři jednají i s českým rodákem Alexem Čejkou reprezentujícím Německo. "Pozvali jsme ho a rádi bychom se dohodli," řekl Dědek.

Do turnaje zasáhne minimálně deset českých golfistů včetně dvou amatérů. Už dva roky ale žádný domácí hráč neprošel cutem. "Věřím, že letos by se to mohlo zlomit a v závěrečných kolech bude z českých hráčů komu fandit," uvedl promotér.

Rozpočet se drží mezi 80 až 100 miliony korun a v blízké budoucnosti by se dotace navyšovat neměla. "Do tří miliónů to nemá z pohledu hráčů smysl, to jedině se dostat do elitní Rolex Series," naznačil Dědek ambice být mezi nejlepšími osmi turnaji European Tour, jejichž dotace ale začíná na sedmi milionech dolarů.

Dědek se netají ani myšlenkou pořádat Ryder Cup a naznačil, že by teoreticky mohla přijít i nabídka na turnaj PGA Tour. "PGA se rozšiřuje po celém světě a my jsme globální společnost," prohlásil.