Woods porazil McIlroye, ale šampionát na jamky nevyhraje

Woods, rekordman šampionátu se třemi tituly z let 2003, 2004 a 2008, nejprve v sobotu porazil favorizovaného McIlroye, ale souboj s Bjerregaardem prohrál na poslední jamce. Dánský golfista tak předčil svůj idol z dětství.

"Úžasné bylo už jen to, že jsem měl šanci si proti němu zahrát. Byl to skvělý souboj. V těžkých podmínkách jsme oba dokázali zahrát spoustu birdie a je škoda, že rozhodlo jeho bogey. Jsem vážně hrdý, že můžu říct: porazil jsem Tigera Woodse. To moc hráčů říct nemůže," radoval se Bjerregaard.

Lucas Bjerregaard v akci při turnaji Match Play ve hře na jamky na hřišti v Austinu.

Eric Gay, ČTK/AP

V dnešním semifinále ho čeká Matt Kuchar, druhou dvojici tvoří jiný Američan Kevin Kisner a Ital Francesco Molinari. Vítěz jednoho ze čtyř turnajů série World Golf Championships (WGC) obdrží prémii 1,745 milionu dolarů.