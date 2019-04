Před finále Masters vede Molinari, v zádech má Woodse

Loni Molinari dokázal na majoru závěrečné kolo zvládnout, odolal i tlaku Woodse a zvítězil na British Open. Tuší, že tentokrát to bude o něco těžší. "On (Woods) to tady miluje a hraje skvěle, takže to nebude vůbec lehké. Zkusím využít své šance, ale není to jen o nás dvou. Pořád je ve hře více hráčů," řekl Molinari.

Na čtvrtém místě o tři rány za Molinarim figuruje vítěz tří majorů Brooks Koepka z USA a ve skupině, která ztrácí pět úderů, je druhý hráč světa Dustin Johnson.

Fanoušky ale elektrizuje Woods. Čtyřnásobný vítěz Masters zahrál ve třetím kole 67 ran, což bylo jeho nejlepší kolo v Augustě po osmi letech. Přitom po úvodních pěti sobotních jamkách měl +1 za kolo. "Trpělivost," říkal si pro sebe před šestou jamkou a od té doby přidal šest birdie. "Dostával jsem míč do správných pozic."

Woods může přidat do své sbírky patnáctý titul z majoru, první po vleklých operacích zad a od roku 2008, kdy uspěl na US Open. Do zeleného saka se bývalý první hráč světa a vítěz 80 turnajů na PGA naposledy oblékl před 14 lety.

Už loni atakoval Woods titul z majoru. Na British Open dokonce ve finále chvilku vedl, ale nakonec uspěl Molinari, na PGA Championship skončil slavný Američan druhý. "Je skvělé, že jsem zase v situacích, v kterých má na dosah major titul, což mě povzbuzuje," řekl Woods, jehož proměněné paty do birdie fanoušci na hřišti hlasitě oslavují.

Finau se dostal na druhé místo k Woodsovi díky osmi ranám pod par ve třetím kole. Na první devítce měl čtyři birdie a eagle. "Už jako kluk jsem snil, že budu soupeřit s Tigerem o titul a budu poslední den v poslední skupině na majoru," řekl Finau, který hraje své druhé Masters. Loni skončil v Augustě desátý.

Otázkou je, jak bude finálové kolo vypadat. Podle předpovědi mají přijít bouřky. "Silný vítr může tohle hřiště hodně znepříjemnit," konstatoval Woods.