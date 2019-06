Golfista McIlroy před US Open vyhrál Canadian Open

Golfista Rory McIlroy se před majorem US Open naladil vítězstvím na Canadian Open. Hráč ze Severního Irska v Hamiltonu deklasoval soupeře a šestnáctý triumf na PGA Tour získal s náskokem sedmi ran.

Golfista Rory McIlroy se před majorem US Open naladil vítězstvím na Canadian Open.

McIlroy si během závěrečného dne na hřišti Golf & Country Club vyrovnal 61 ranami své nejlepší kolo na PGA. "Hrál jsem uvolněně," pochvaloval si. Celkem měl skóre -22, zatímco druzí Ir Shane Lowry a Američan Webb Simpson dohráli s 15 ranami pod par.

"Dám si v letadle pár drinků, ale ráno už budu v Kalifornii myslet na tento týden," řekl McIlroy před cestou do Pebble Beach, kde ve čtvrtek US Open začne. "Vím, že jsem v dobré formě, v pohodě a zkusím vyhrát další major," dodal dvojnásobný vítěz PGA Championship, který jednou kraloval i na US Open a British Open.

Finálový den v Hamiltonu McIlroy exceloval. Začal birdie na první jamce a po čtveřice birdie v řadě jich měl po čtrnáctce už devět. Zdálo se, že by mohl dát magických 59 ran, ale na konci dvakrát chyboval, byť měl i eagle. "Hodně jsem si věřil a říkal si, že bych chtěl zahrát pod šedesát. Jenže nevyšlo to," řekl.

Podle svých slov se na hřišti dostal do zóny. "Jako kdybych se dostal ze svého těla a sledoval sám sebe, jak hraju. Šlo to snadno," popisoval McIlroy.

McIlroy vyhrál už šestý národní šampionát. Před kanadským se radoval na US Open (2011), Australian Open (2013), British Open (2014), Irish Open (2016) a počítá se i Hongkong Open (2011). "Jsem na sebe pyšný," usmál se.