Golfista Poston vyhrál v Greensboro bez jediné chyby

Golfista James Tyree Poston jako první hráč po 45 letech vyhrál turnaj na PGA Tour bez jediné chyby. Šestadvacetiletý Američan na Wyndham Championship v Greensboro zahrál při premiérovém triumfu v kariéře každou z 72 jamek minimálně v paru. To naposledy dokázal v roce 1974 Lee Trevino v New Orleans.

"Hřiště bylo takové, že pokud člověk trefoval fairwaye, mohl celkem útočit. A já hrál železem solidně celý týden, dnes jsem proměnil nějaké paty a dokázal zahrát tak nízké skóre," pochvaloval si Poston.

V posledním kole zahrál 62 úderů, osm pod par, a na první místo se vyhoupl z průběžné páté pozice. "Každé vítězství na Tour je splněný sen, ale že se mi to povedlo právě tady v Greensboro, hodinu a půl cesty od místa, kde jsem vyrůstal, to se vymyká," radoval se Poston.

Bezchybně hrál dlouho i Korejec An Pjong-hun, který po třech dnech vedl, ale jeho série skončila čtyři jamky před koncem a pak udělal chybu i na závěrečném čtyřparu. Mohl si přitom vynutit dokonce play off o celkový triumf, ale míček dostal do jamky až třetím patem a propadl se na třetí místo. Za Postonem, který zvítězil se skóre -22, zaostal o dvě rány a o jeden úder jej porazil ještě další Američan Webb Simpson, vítěz turnaje z roku 2011.