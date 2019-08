Úspěšné domácí golfistky z Konopiště si zahrají i na Karlštejně

Úspěšné české golfistky z turnaje na Konopišti si za necelé tři týdny zahrají také na Karlštejně. Amatérka Tereza Melecká a další hráčky by neměly chybět v silné konkurenci v rámci Tipsport Czech Ladies Open. Spojená akce Ladies European Tour (LET) a LET Access Series se uskuteční 23. až 25. srpna.