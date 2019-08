Kořínek a amatér Bareš mají na Czech Masters dvě rány pod par

Bývalý fotbalový brankář Kořínek a Bareš zapsali shodně čtyři birdie a dvě bogey. "Jsem rád, jak to dopadlo, a uvidíme, jak to zvládnu dál. Chtěl bych to ještě zlepšit, dát víc patů," řekl čtyřnásobný domácí amatérský mistr ve hře na jamky Bareš.

"Trochu se mi v úvodu třepaly ruce, ale kedík mi řekl, že pokud se mi budou takhle třepat dál, tak to bude výborný. Hra byla jinak slušná," řekl Kořínek.

Na děleném 72. místě a s šancí projít cutem je i Stanislav Matuš. Kolo vylepšil v závěru, kdy zahrál dvě birdie na třech jamkách a má ránu pod par. "Z jedné pod (par) mám radost, bojoval jsem až do konce a do druhého dne můžu jít s pozitivním myšlením. Myslím, že na cut šance je. Rád bych tu byl čtyři kola," řekl Matuš.

Bojovat o víkendová kola by ještě mohli Jan Cafourek, Filip Mrůzek a Michal Pospíšil. Všichni jsou ránu nad par a na děleném 107. místě. Cutem na české akci European Tour prošel naposledy před třemi lety Mrůzek.

Els po dvanácti jamkách měl tři rány pod par, ale závěr pokazil, zahrál dvě bogey a dvě rány ztratil na tříparové šestnáctce, na které utopil míček. Vítěz 28 turnajů na European Tour je až na děleném 109. místě a čeká ho boj o cut.

Stejně jako Els jsou na tom také další hvězdy turnaje, loni na Albatrossu druhý Pádraig Harrington z Irska a bývalá jednička Angličan Lee Westwood.

Green zapsal devět birdie a jedinou chybu udělal na tříparové třináctce. O ránu zpět jsou Angličan Lee Slattery a Jihoafričan Erik Van Rooyen. Pěti ranami pod par potvrdil letošní formu Rakušan Bernd Wiesberger a je na děleném desátém místě.