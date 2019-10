Vloni se Griffin na PGA Tour neudržel, teď vede FedEx Cup

Griffin proměnil ve vítězství 33. start na PGA Tour. Hraje na ní druhou sezonu, po té první v roce 2018 účastnickou kartu neudržel, ale dokázal se znovu kvalifikovat z nižší série. Na Houston Open si teď zajistil účast na celé dva roky. Navíc je jediným hráčem na Tour, který při každém startu v nové sezoně skončil do dvacátého místa. Nejhorším z jeho pěti výsledků je 18. místo z minulého týdne v Las Vegas a vede hodnocení sezony FedEx Cup.

"Jsem na vlně, hraju teď nejlépe, jak jsem kdy hrál, to bezpochyby," řekl Griffin. "Naučil jsem se, že člověk nemusí vyhrát. Když se takovému tlaku vystaví, může ztratit ránu. Takhle to mám nastavené a pomáhá mi to," konstatoval. Životní úspěch mu přinesl vedle prémie 1,3 milionu dolarů posun ve světovém žebříčku ze 175. na 108. místo.

Wiesberger vyhrál o ránu Italian Open v Římě

Rakuan Bernd Wiesberger vyhrál po výborném finálovém kole turnaj série European Tour v Římě a oslavil sedmý titul v kariéře. Před dnešním dnem ztrácel na průběžně vedoucího Matthewa Fitzpatricka tři rány, hřiště ale zvládl obejít bez bogey na 65 ran a Angličana v konečném pořadí štědře dotovaného Italian Open o ránu porazil.

Čtyřiatřicetiletý Wiesberger, jenž v roce 2018 zmeškal sedm měsíců ze sezony kvůli zraněnému zápěstí, vybojoval letos už třetí titul. Inkasoval za něj prémii 1,166 milionu dolarů (27 milionů korun). Ve světovém žebříčku se posune na 22. místo, což je jeho nejlepší umístění v kariéře.

Fitzpatrick se musel s druhým místem spokojit už počtvrté v letošním roce. Třetí skončil Kurt Kitayama z USA.