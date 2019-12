Golfista Reed i kvůli penalizaci na Bahamách ztratil vedení

Reed byl potrestán za počínání na jedenácté jamce, kde při nácviku odpalu dvakrát odhrnul písek u míčku a mírně si tím vylepšil pozici pro zahrání úderu. Loňský vítěz Masters se hájil, že se nesnažil získat výhodu. Rozhodčí však konstatovali, že není rozhodující, zda šlo o záměr.

"Viděl jsem to na videu, je to penalizace dvou úderů. Beru to," řekl Reed, který před třetím kolem vedl turnaj pořádaný americkou hvězdou Tigerem Woodsem pro 18 pozvaných hráčů o tři rány.

Woods je na dělené třetí příčce o dva údery za Woodlandem. Druhé místo patří Švédovi Henriku Stensonovi, s nímž se před penalizací dělil o pozici Reed.