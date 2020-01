Spilková si na umístění v desítce v Boca Raton věřila

Do turnaje Gainbridge at Boca Rio vstupovala s touhou projít cutem, ale zároveň sebevědomě naladěna. "Kdyby mi někdo před turnajem řekl, že budu v desítce, přikývla bych, že je to možné. Cítila jsem se dobře a věřila jsem si," uvedla Spilková v tiskové zprávě. Po čtyřech kolech měla skóre devět ran pod par. "Jsem vděčná za všechny čtyři dny a cítím, že to bude dobrá sezona," dodala vítězka turnaje Ladies European Tour z marockého Rabatu v roce 2017.

Na Floridě se spoléhala na hru železy a pochvalovala si hřiště. "Bylo fajn, že po deštích zůstalo měkké a dalo se útočit na jamky, navíc až na výjimky moc nefoukal vítr," řekla. V závěrečném kole měla jen 25 patů a blýskla se chip-inem na tříparové trojce. Na poslední jamce sice zahrála bogey a přišla o šesté místo, ale ukázala i bravurní záchranu nelehké situace. Po drajvu do vody a trestné ráně se ocitla třetím úderem v bunkeru, odkud si ale ideálně přihrála na proměněný jeden pat.

Klára Spilková jako první v historii českého golfu vybojovala vítězství mezi profesionály.

Ukázala také pevné nervy. Do finále nastupovala z osmého místa a šla ve dvojici s Brooke Hendersonovou, kterou doprovázely stovky kanadských fanoušků. Přesto světovou osmičku přehrála o dvě rány a pozici udržela. "Bylo to nejtěžší kolo a náročné na soustředění," podotkla členka Czech Golf Teamu a globálního týmu KPMG.

Spilkovou v turnaji provázel v roli zastupujícího caddie přítel Sean Davidson. "V prvním kole jsme si na sebe trochu zvykali, ale od druhého kola už přesně věděl, co a jak. Je výborný golfista a umí číst paty. Navíc zná přesně můj golf, protože spolu hrajeme často," řekla Spilková, ale dodala, že pozice stálého caddieho Willa St. Ongeho ohrožena není. "Sean má svou práci, která ho baví. A procenta přítele coby caddieho z výhry? Asi ho pozvu někam na dovolenou," prohlásila s úsměvem pražská rodačka.

Z dvoumilionové dotace získala pětadvacetiletá hráčka 45 563 dolarů (přes milion korun). Za jeden turnaj tak vydělala více než za čtrnáct startů v minulé sezoně. Loni prošla cutem, což je spojeno s finanční odměnou, jen pětkrát a inkasovala dohromady 33 456 dolarů.

Spilková se nyní na pět dnů vrátí do Sarasoty, kde se bude připravovat před odletem na dva únorové turnaje do Austrálie - Handa Vic Open a Australian Open.