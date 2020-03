Spilková si dala volno, doma na koberci golf nehraje

Pětadvacetiletá golfistka odletěla z Prahy do USA 10. března, dva dny před zákazem vstupu cestujících ze schengenského prostoru přes americké hranice, aby se mohla připravovat na turnaje. Jenže následovalo jejich zrušení a 15. března byla Spilková zpět v Česku.

"Raději jsem se v době nejistoty vrátila domů, kde mohu být s rodinou a cítit se lépe, než kdybych zůstala sama v Americe a nevěděla, jestli se mi odtud vůbec pořadí nějak vycestovat," uvedla v tiskové zprávě.

Návrat do republiky označila za hladký. "Na letišti v Praze mi změřili teplotu, zkontrolovala mě policie a od té doby jsem doma. Stejně jako všichni ostatní se řídím vyhlášenými opatřeními. Nemůžu trénovat, dala jsem si kompletní volno," uvedla Spilková a zdůraznila: "Ne, na koberci nepatuju. Jenom cvičím."

Zatímco mužská PGA Tour zrušila turnaje až do začátku května, LPGA totéž provedla jen do začátku dubna. Na stránkách okruhu zůstává kalendář s nejbližším turnajem na Havaji od 16. dubna. "Nikdo nemůže odhadnout žádný termín. Přála bych si, aby aspoň brzy otevřela česká hřiště, ale vím, že jsou teď mnohem důležitější věci a priority," řekla členka Czech Golf Teamu a globálního týmu KPMG.

Spilková letos začala sezonu děleným osmým místem v Boca Raton, čímž dosáhla největšího českého úspěchu na okruhu LPGA. Ráda by se znovu zúčastnila i olympijských her; pokud by se aktuálně uzavřela kvalifikace, z redukovaného světového žebříčku by se mezi šedesátku hráček pro Tokio vešla.