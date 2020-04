Slzy a deprese! Golfová kráska se trápí, za všechno může nahé foto

Americká golfistka Paige Spiranacová patří mezi nejsledovanější světové sportovkyně. Ani ne tak kvůli umění na greenech, mnohem silnější devízou jsou sexy křivky jejího těla a půvabná tvář. Za úsměvem 27leté krásky z Arizony se však skrývá hluboký smutek a utrpení, o čemž se znovu rozpovídala v interview pro New York Post.

Co se stalo?

Prapůvodem jejího trauma je nevydařený vztah s bývalým přítelem. Zamilovaná Paige mu prý tehdy poslala jako výraz své lásky a důvěry svoje nahé foto, které však mladík po rozchodu rozeslal svým kamarádům a uniklo až na sociální sítě. A život americké golfistky se v mžiku změnil v peklo.

„Už nikdy tomu neuniknu, nikam se před tím neschovám. Ta fotografie je moje prokletí," svěřila se Spiranacová, co bylo důvodem, když před časem na tiskové konferenci na turnaji v Dubaji propukla v pláč. „Fanoušek si přijde pro podpis a já koukám, strká mi pod nos tu zatracenou fotku. Před časem mě dokonce jeden neznámý muž vydíral. Chtěl peníze nebo další nahé snímky. Jinak prý tu fotografii znovu rozešle. Kyberšikana je obrovský problém. Dívám se na lidi kolem a říkám si, ti všichni mě teď mohli vidět nahou. Hrůza! Pro ženu je to strašně ponižující," uvedla.

Zatímco v golfovém žebříčku zdaleka nepatří mezi elitu, na Instagramu je celebritou. Její profil sleduje 2,3 milionu lidí, mnohem více než stránku někdejší světové jedničky Tigera Woodse. Před lety si ji vybral do svého výročního speciálního plavkového čísla i vyhlášený magazín Sports Illustrated.

Na turnajích namísto klasické polokošile dává přednost oblečení s hlubokým výstřihem. Před časem právě i kvůli ní LPGA zavedla nová pravidla dress codu na golfových turnajích.

„Golf je sport, v němž dominují muži, a pro mladou dívku je složité se přizpůsobit. Hrozně mi pomáhají a posilují reakce žen, které reagují na můj podcast. Dostala jsem od nich tisíce povzbudivých zpráv, rozumí mi, zatímco většina mužů to nechápe. Mimochodem, můj bývalý přítel se mi nikdy neomluvil. Naopak, napsal mi: Sama jsi mi to, ty děvko, poslala. Zasloužíš si to," postěžovala si Spiranacová.