US Open golfistek bylo přeloženo na prosinec

US Open golfistek bylo kvůli pandemii koronaviru přeloženo z června až na prosinec. Hrát se má podle plánu v Houstonu, ale na dvou hřištích, aby nemusel být v době dřívějšího stmívání snížen počet startujících či jamek. Místo 4. až 7. června se turnaj odehraje 10. až 13. prosince.

US Open je druhým přeloženým ženským majorem po ANA Inspiration v kalifornském Rancho Mirage, který se místo tohoto týdne má uskutečnit v září. Zatímco ženské US Open dnes bylo přeloženo, termín 18. až 21. června mužského US Open zůstává stále v platnosti.

LPGA Tour, jejíž členkou je i česká profesionálka Klára Spilková, dnes oznámila odložení či zrušení dalších pěti květnových a červnových turnajů. Současná přestávka tak bude trvat minimálně do turnaje v Arkansasu 19. až 21. června.