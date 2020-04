Golfistka Spilková věří, že se na turnaje vrátí ještě letos

"Můj odhad je, že by se mohlo hrát na podzim. Já doufám. Golf je fajn, že je venku," řekla Spilková ČTK a České televizi.

Golf je stejně jako veškeré profesionální sportovní dění přerušen kvůli pandemii nového koronaviru. LPGA má zatím pauzu do půlky června. "Uvidíme, jestli se opravdu v červnu vrátíme, nebo se budou turnaje ještě rušit," uvedla Spilková.

Pětadvacetiletá hráčka vyrazila na hřiště podruhé od úterního otevření venkovních sportovišť. Doprovázena svým americkým přítelem Seanem Davidsonem poslala na první jamce hřiště v Nebřenicích druhou ránu jen půl metru od jamky. Pro fotografy pak předvedla dvě cvičné rány z bunkeru a doklepla míč do birdie.

"Chodila jsem jednou dvakrát do týdne na privátní simulátor, abych hůl pořád cítila v ruce," řekla Spilková, jak se i při nemožnosti hrát venku udržovala. I proto na hřišti vypadala rozehraně. "Člověk si chvilku zvyká, ale dávám si normálně po sezoně tak měsíc pauzu úplně bez golfu, takže to pro mě není velký výpadek."

Spilková podobně jako tenistka Petra Kvitová uvedla, že je složitější najít do tréninku motivaci, protože se neví, na jak dlouho je sezona přerušená. "Úplně se proto nechci teďka přetrénovat. Budu si chodit párkrát do týdne zahrát, a až řeknou datum, kdy se bude znovu hrát, tak začnu makat hodně," pronesla golfistka.

Do druhé sezony na LPGA vstoupila lednovým děleným osmým místem v Boca Raton, čímž dosáhla největšího českého úspěchu. V Austrálii pak navázala děleným 41. místem a přerušení ji může mrzet. "Je nám to asi všem líto a je to zvláštní, ale já to beru tak, že si máme všichni odpočinout fyzicky i psychicky," řekla.

Vynucenou pauzu začala týdenním odpočinkem. Doma jinak cvičila, hodně vařila a užívá si delšího pobytu na jednom místě, což v sezoně často nezažije. "Je to fajn a pro mě docela zážitek. Byla jsem snad ve všech parcích v Praze."

Pro mnohé sportovce může mít přerušení sezony nepříjemné finanční následky. Spilková, jejíž americká sezona stojí podle jejího manažera okolo osmi milionů korun, by měla být sponzorsky zajištěná. "Rok bych zvládla, kdyby se nehrálo. Ale kdyby se nehrálo příští rok, tak by to asi bylo dost špatné," uvedla Spilková.