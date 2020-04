Golfisté odložili amatérské MČR ve hře na jamky

Nejistý je osud profesionálního turnaje mužů série Pro Golf Tour na Ypsilonce u Liberce. Společnost Česká 1 o akci s názvem EXTEC Trophy by Atomic Drinks, která se má hrát 15. až 17. května, rozhodne 26. dubna. Koncem srpna by se pak měl konat druhý z turnajů Huatech Trophy na hřištích Sokolov a Kynžvart.

V Česku jsou v plánu ještě dva profesionální ženské turnaje. Golfová federace chystá na Konopišti od 30. července do 1. srpna Czech Ladies Challenge okruhu LET Access Series. Na Karlštejně se má konat Tipsport Czech Ladies Open, které je v kalendáři elitního evropského okruhu LET od 28. do 30. srpna.

V Česku už byl kvůli šíření nemoci covid-19 zrušen srpnový turnaj European Tour, Czech Masters mělo začít 20. srpna na hřišti Albatross u Prahy. Promotérská společnost Relmost neuspořádá ani turnaje série Challenge Tour - květnovou akci v Praze, červnovou na Kaskádě u Brna a červencovou na Slovensku.