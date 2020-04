Golfový turnaj WGM Czech Open v Berouně letos nebude

Golfový turnaj WGM Czech Open se letos v Berouně neuskuteční. Sedmý ročník se měl konat od 31. července do 2. srpna. Důvodem jeho zrušení podle organizátorů není pouze koronavirová pandemie a malý zájem sponzorů, ale i přístup České golfové federace (ČGF) a Czech PGA Tour.

Promotér Pavel Schánek uvedl, že se potýká s neochotou partnerů a rozjíždí projekt mimo golf, ale za hlavní důvod označil přístup zástupců českého golfu. "Vlažný je od České golfové federace, která při hodnocení loňských turnajů na ten berounský, dle slov jednoho ze svých představitelů, jednoduše zapomněla. A ze strany české PGA je absolutní nezájem," konstatoval Suchánek v tiskové zprávě.

Čtyřkolový turnaj se poprvé hrál v roce 2014, každý rok měl dotaci 600 tisíc korun, z níž vítěz dostával 200 tisíc. Zajímavostí byla možnost získat nákladní vůz Tatra, která by patřila amatérovi za eso (hole in one) na tříparové šestce.

Berounský turnaj byl v kalendáři ČGF a amatéři na něm získávali body do světového žebříčku WAGR. Pro profesionály patřil do okruhu turnajů Czech PGA.

Letošní Czech PGA Tour má v kalendáři naplánované čtyři turnaje. Začít se mělo v květnu ve Slavkově, ale turnaj byl kvůli šíření nemoci covid-19 přeložen na červenec. Úvodní díl Moneta Czech PGA Tour 2020 se bude hrát v červnu v Kácově, v srpnu je v plánu turnaj v Ropici a finále tradičně na Kaskádě, kde by se mělo hrát začátkem října.