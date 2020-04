Dobrá zpráva. Golfistka Spilková by se na LPGA mohla vrátit v půlce července

Ženský golfový okruh LPGA, jehož členkou je i česká profesionálka Klára Spilková, by se po koronavirové pauze mohl rozjet v půlce července. Vedení série oznámilo, že první turnaj by se mohl hrát od 15. července v Midlandu. Pokud to situace kolem šíření nemoci covid-19 dovolí, v plánu je do prosince jednadvacet turnajů.