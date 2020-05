Na golfovém US Open po téměř 100 letech nebude kvalifikace

Kvalifikace, jež byla zavedena kvůli velkému zájmu o účast po druhé světové válce, je přitom jedním z charakteristických znaků US Open. Organizátoři turnaje v únoru spustili marketingovou akci s názvem "From Many, One" (Z mnoha jeden), jež měla ukázat, že o účast na turnaji se snaží více než 9000 lidí, z nichž nakonec vzejde jeden vítěz. Dosud posledním šampionem, jenž absolvoval kvalifikaci na 36 kol, byl v roce 2009 Lucas Glover.

Zrušení kvalifikace může připravit o účast bývalou světovou jedničku Phila Mickelsona. Devětačtyřicetiletý Američan, jenž byl na US Open šestkrát druhý a jako jediný z majorů ho nikdy nevyhrál, v únoru uvedl, že nebude USGA žádat o výjimku a pokusí se na Winged Foot dostat buď z jiných turnajů, nebo z kvalifikace.

Kvůli omezením způsobeným šíření nemoci covid-19 se nebude hrát ani kvalifikace ženského US Open, jež bylo přeloženo na prosinec.