Golfový turnaj žen Czech Ladies se stěhuje do Prahy

Golfový turnaj žen Amundi Czech Ladies Challenge změnil dějiště i termín. Profesionální turnaj z evropské série LET Access Series se letos uskuteční od 16. do 18. září v Prague City Golf na Zbraslavi. Původně se mělo hrát již potřetí v řadě na Konopišti v termínu od 30. července do 1. srpna.