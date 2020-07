Golfista Matuš senzační vedení v Ramsau neudržel a je sedmnáctý

Ani Lieser v Ramsau nenavázal na výkon z prvního kola a také se zhoršil o osm ran. Pro něj to znamenalo propad z děleného šestého místa na 58. pozici, ale i on prošel cutem do víkendového finále. Výkon o ránu horší by už na postup nestačil.

Do čela Euram Bank Open dotovaného částkou 500 000 eur se posunul Nizozemec Joost Luiten se skóre -12. Matuš drží výsledek -6 poté, co na bezchybnou středeční hru navázal nejprve skvělým eaglem na třetí jamce, jenže hned vzápětí připsal double bogey a pak v rychlém sledu ještě tři bogey. Na druhé devítce si polepšil dvěma birdie a den zakončil s bilancí +1.