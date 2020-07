Bude mít golf novou světovou jedničku? Španěl je blízko

Do čela golfového turnaje Memorial v americkém Dublinu se po třetím kole dostal Španěl John Rahm a útočí na post světové jedničky. Pokud zvítězí a získá svůj čtvrtý titul na okruhu PGA, vystřídá na prvním místě žebříčku Roryho McIlroye ze Severního Irska. Dosud jediným španělským hráčem na golfovém trůnu byl legendární Seve Ballesteros.

"Je to velká věc, samozřejmě. Hodně významná. Nemůžu tady jen tak sedět a snažit se to zlehčovat, protože to bych lhal sám sobě. Ale záleží na mně, jestli zítra vyhraju," uvedl Rahm po třetím kole, v němž zahrál čtyři rány pod par. Pětadvacetiletý hráč má celkové skóre -12 a vede o čtyři údery před Američany Tonym Finauem a Ryanem Palmerem.

Současný první hráč světa McIlroy se dělí o 12. místo se ztrátou deseti ran na Rahma. Pětinásobný vítěz turnaje Američan Tiger Woods při prvním startu po koronavirové pauze figuruje před závěrečným kolem na 37. příčce.