Amatérskými mistry na rány jsou golfisté Vodičková a Zapletal

Vodičková zvládla závěrečný den souboj se světovou jedničkou amatérského žebříčku (WAGR) Francouzkou Pauline Roussinovou-Bouchardovou, která nakonec skončila čtvrtá za Kristýnou Frýdlovou. Na druhé místo se dostala Jana Melichová, jež na vítěznou Vodičkovou ztratila čtyři rány.

Vodičková, členka Beskydského golfového klubu, dala od třinácté jamky tři birdie a jedno bogey, Roussinová-Bouchardová tři bogey. "Rozhodlo se na patnácté a šestnácté jamce, kde jsem hrála birdie," řekla Češka. Vysoké teploty jí nedělaly problémy. "Mám takové počasí ráda, hrálo se mi opravdu výborně," dodala hráčka, která letos získala tituly i v kategoriích kadetů (do 16 let) a dorostenek (do 18 let).

Zapletal získal druhý domácí titul, poprvé se radoval před třemi lety. "Přípravu jsem zaměřil na tento turnaj a proto mě těší, že se mi podařilo vyhrát. Klíčem byly rány železem do greenu a i když tam jsem hodně patů ještě nechal, nakonec to na výhru stačilo," uvedl dvacetiletý člen Czech Golf Teamu.

Druhý skončil Francouz Julien-Alexandre Sale, na vítěze ztratil dvě rány. Bronz převzal díky skóre -11 Petr Janík.