Spilková je na turnaji LPGA ve Skotsku zatím sedmá

Spilková po přesunu z Ameriky do Evropy začala na linksovém hřišti v Renaissance Clubu divoce. Na první jamce měla bogey, pak zapsala dvě birdie a následně double bogey. Pak se její hra zklidnila a ještě třikrát skórovala. Zapsala tak 69 ran, stejně jako pět soupeřek.

Jediné české hráčce na LPGA Spilkové se na Scottish Open daří. V roce 2013 tam skončila dvanáctá a o dva roky později dokonce čtvrtá. Ze 144 hráček nestihlo kolo před setměním dokončit 27. Začalo se totiž hrát o dvě hodiny později kvůli mlze.

Dva francouzští golfisté nesmějí hrát ve Walesu

Francouzští golfisté Alexander Lévy a Romain Wattel přišli kvůli koronaviru tento týden o účast na turnaji European Tour ve velšském Newportu. Lévy měl pozitivní test na covid-19 a Wattel byl vyřazen ze startovního pole z preventivních důvodů.

Třicetiletý Lévy přišel do kontaktu s osobou nakaženou koronavirem v minulém týdnu. Sám měl po příjezdu do Walesu negativní test a neměl žádné příznaky, druhý test ale vyšel pozitivní. Majitel pěti titulů z evropského okruhu se o víkendu ve Francii potkal s přítelem, u kterého byl následně potvrzen koronavirus. Na hřiště v Celtic Manor přijel Lévy v úterý a prošel kontrolou, podle pravidel ale musel stejně do izolace. Mezitím mu druhý test vyšel pozitivní.

Několik hodin po Lévym dostal zákaz startu na turnaji i Wattel, kterého místní úřady vysledovaly jako Lévyho kontakt. Do izolace musel i Lévyho caddie Tom Ayling, jenž stejně jako Wattel měl test negativní.