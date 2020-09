Golfista Daly bojuje s rakovinou

"Naštěstí pro mě to objevili včas, ale prý existuje velké riziko, že se to vrátí," řekl Daly serveru Golf Channel. Absolvuje proto po čase další vyšetření, po kterém mohou následovat další zákroky. "Za tři měsíce se znovu uvidíme a možná to budou muset znovu odstranit. A pak zase tři měsíce, kdy člověk neví," uvedl Daly.

Daly v kariéře vyhrál pět turnajů PGA Tour včetně majorů PGA Championship (1991) a British Open (1995). Proslul ale také bouřlivým způsobem života a v minulosti propadl alkoholu a hazardním hrám. Vášnivý kuřák chce nyní přehodnotit svůj životní styl. "Zkusím přestat kouřit. Smrti se nebojím, ale tohle je pro mě výzva."