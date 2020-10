Laird se v Las Vegas dočkal po sedmi letech titulu

Skotský golfista Martin Laird se díky vítězství v rozstřelu na turnaji v Las Vegas dočkal prvního triumfu na PGA Tour od roku 2013. Rodák z Glasgow uspěl v play off s dvěma americkými hráči Austinem Cookem a Matthewem Wolffem a na elitní tour si připsal čtvrtý titul v kariéře, z toho druhý právě v Nevadě.

Sedmatřicetiletý Laird měl šanci vyhrát turnaj už v základní části, ale na závěrečné osmnáctce zahrál bogey, poté co jeho putt skončil těsně u jamky. Po čtyřech kolech tak měli tři hráči bilanci 23 ran pod par. Rozhodnutí přinesla až druhá dodatečná jamka, na níž Američané na rozdíl od Lairda netrefili putt na birdie.

"Už to je nějaký pátek," řekl k čekání na titul Laird, jenž se před pěti měsíci podrobil operaci kolena. "Cítím, že moje hra je stejně dobrá jako dřív. V minulých týdnech už jsem také hrál dobře, ale neměl jsem výsledky. A tady to mám rád, tenhle titul si vychutnám," uvedl britský golfista, jenž v Las Vegas získal v roce 2009 také v play off své první prvenství na PGA Tour.

Hotovo. Skotský golfista Martin Laird slaví po rozstřelu vítězství na turnaji v Las Vegas.

John Locher, ČTK/AP

V nedělním čtvrtém kole Laird zaznamenal úder dne, poté co jeho druhá rána na pětiparové devítce skončila v bunkeru. Pozdější vítěz neztratil nervy, dostal míček z písku rovnou do jamky a připsal si tak eagle. Díky výhře Laird vylétl ve světovém žebříčku z 351. na 88. místo a zajistil si účast na tour do roku 2023.

Skotský golfista Martin Laird s trofejí pro vítěze turnaje v Las Vegas.

Kelvin Kuo, Reuters

Hatton si splnil životní sen

S náskokem čtyř ran ovládl Angličan Tyrrell Hatton prestižní turnaj BMW PGA Championship ve Wentworthu a získal pátý titul na European Tour. Do posledního kola šel s vedením o tři údery a svůj odstup před soupeři ještě navýšil. Druhé místo obsadil Francouz Victor Perez a třetí byl v lukrativní soutěži s dotací sedm milionů dolarů Američan Patrick Reed.

Vítězstvím na hřišti slavného klubu si Hatton splnil životní cíl. Ve Wentworthu byl poprvé s otcem v pěti letech a vždy si přál uspět právě tady. "Je smutné, že se mi nepovedlo zažít tady vítězství před fanoušky, ale i tak je to úžasné získat tu trofej," uvedl. V pondělí, dva dny před 29. narozeninami, se navíc poprvé v kariéře objeví v první desítce světového žebříčku.

Letos Hatton oslavil už druhý velký úspěch. V březnu vyhrál v Orlandu turnaj Arnold Palmer Invitational a připsal si první titul v sérii PGA Tour.

Korejka opanovala PGA Championship o pět ran

Vítězkou turnaje Women's PGA Championship se stala Korejka Kim Si-jong a vyhrála svůj první major. V posledním kole se sedmá hráčka světového žebříčku blýskla výkonem sedm ran pod par, nejlepším v turnaji, a zvítězila s náskokem pěti úderů před krajankou Pak In-pe.

Česká golfistka Klára Spilková neprošla o jednu ránu cutem poté, co dostala ve druhém kole na patnácté jamce dva trestné údery za pomalou hru.

Sedmadvacetiletá Kim Si-jong si připsala jedenácté prvenství na elitním okruhu LPGA, za které inkasovala 645 000 dolarů (14,7 milionu korun) z více než čtyřmilionové dotace.

"Neměly jsme proti ní šanci. Těžko uvěřit tomu, že doteď žádný major nevyhrála. Vypadalo to, jako by jich už pár měla," uvedla bývalá světová jednička Pak In-pe, která má sedm titulů z majorů.

Kvůli potížím se zády odstoupila z turnaje už po prvním kole druhá hráčka světa Nelly Kordová z USA.

Golfový turnaj Shriners Hospitals for Children Open série PGA Tour v Las Vegas (dotace 7 milionů dolarů, par 71): 1. Laird (Skot.) 261 (65+63+65+68) na 2. dodatečné jamce 2. Cook 261 (63+65+67+66) a Wolff (oba USA) 261 (68+66+61+66) 4. Ancer (Mex.) 264 (66+66+65+67) 5. Malnati 265 (66+62+71+66) Hahn 265 (64+66+67+68) a Zalatoris (všichni USA) 265 (68+64+64+69) Golfový turnaj BMW PGA Championship série European Tour ve Wentworthu (par 72, dotace 7 milionů dolarů): 1. Hatton (Angl.) 269 (66+67+69+67) 2. Perez (Fr.) 273 (69+66+70+68), 3. Reed (USA) 274 (70+68+68+68) a Sullivan 274 (71+69+69+65) 5. Poulter 275 (69+70+68+68) 6. Pepperell (všichni Angl.) 276 (67+70+70+69) Golfový turnaj žen kategorie major Women's PGA Championship v Newtown Square (dotace 4,3 milionu dolarů, par 70): 1. Kim Si-jong 266 (71+65+67+63) 2. Pak In-pe (obě Korea) 271 (70+70+66+65) 3. Hataokaová (Jap.) 273 (72+69+68+64) a Cigandaová (Šp.) 273 (68+69+71+65) 5. Nordqvistová (Švéd.) 276 (69+68+68+71) 6. Hendersonová (Kan.) 277 (71+69+65+72) ... 78. Spilková (ČR) 147 (74+73) neprošla cutem