Golfista Gay skoro po osmi letech vyhrál turnaj na PGA Tour

Zklamaný zůstal po play off o 22 let mladší krajan Wyndham Clark, který v průběhu finálového kola vedl až o tři rány, ale nakonec se premiérového triumfu nedočkal. Gaye posunulo do play off birdie na poslední jamce a na stejné osmnáctce pak zaskóroval i v rozstřelu. Třetí skončil s odstupem dvou úderů sedmadvacetiletý Američan Ollie Schniederjans.

"Tohle je šílené. Tihle hráči jsou tak mladí, mnozí z nich jsou ve věku mé dcery. Já vždycky věděl, že na to mám, ale člověk o sobě snadno začne pochybovat. Fakt neuvěřitelné," rozplýval se Gay. Na vítězství čekal od ledna 2013, kdy uspěl v La Quintě rovněž v play off, předchozí tři tituly získal v letech 2008 a 2009.

Turnaj byl první akcí na PGA Tour, kterou mohli od vypuknutí pandemie koronaviru sledovat diváci. Gay v souvislosti s šířením nákazy připustil, že se pauza projevila na jeho hře. Na devíti z posledních jedenácti turnajů neprošel cutem, ale postupně se začal dostávat do rytmu. "Od té doby, co je covid, jsem hrál strašně. Trápil jsem se. Ale tvrdě jsem pracoval, abych se dostal zpátky," řekl.