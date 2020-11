Po triumfu veleskok v žebříčku! Čech se posunul o 253 míst

V čele žebříčku zůstal Američan Dustin Johnson a tento týden bude vedení před Španělem Jonem Rahmem hájit na majoru Masters v Augustě.

Devětadvacetiletý Lieser vylepšil posunem na 301. místo vlastní české maximum mezi muži. "To je další historický okamžik, který mě moc těší," napsal na sociálních sítích a ke svým úspěchům dodal: "Beru je jako skvělou událost nejen pro sebe, ale i pro celý český golf, který se tím posouvá dál."️

Žebříček představuje jediný způsob, jak se probojovat mezi šedesát hráčů na olympiádu. "Jde o jednu z věcí, která mě opravdu hodně zajímá," řekl Lieser minulý týden serveru iSport.cz. A 301. místo ho do hry o olympiádu katapultovalo. "Je to hrana olympiády," podotkl s vědomím, že posledním golfistou, který by se z redukovaného pořadí do Tokia dostal, byl k 2. listopadu 289. hráč světa Mito Pereira z Chile.

Do konce kvalifikačního období je ale ještě spousta času, pro muže se uzavře 21. června a pro ženy o týden později. Klára Spilková by mohla navázat na účast na hrách v Riu de Janeiro 2016. V současnosti je 287. hráčkou světa, čímž by se do Tokia kvalifikovala z 53. místa olympijského žebříčku.