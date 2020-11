Nejlepší rána v historii golfu? Španělská hvězda předvedla něco neskutečného

Pozoruhodná trefa! Španělský golfista Jon Rahm předvedl během úterního tréninku na Masters úder z říše snů. Bývalá světová jednička odpálila na hřišti v Augustě míček přes jezírko na jednu ránu přímo do jamky. To by až tak zvláštní nebylo. Způsob, který Rahm zvolil ale všem fanouškům golfu vyrazil dech. Přesvědčit se o tom můžete sami ve videu níže.