Golfové Masters vede Casey, první kolo se nestihlo dohrát

Casey využil měkkých greenů po ranní bouřce, kvůli níž nabral program tříhodinové zpoždění a hráči startující odpoledne nestihli kolo dokončit. Angličan dal pět birdie, jeden eagle a zahrál 65 ran.

"Zahrál jsem správnou ránu, když to bylo potřeba. Možná to mohlo být ještě o dvě tři lepší, ale nechci být chamtivý. Jsem spokojený," pochvaloval si Casey. Před rokem měl přitom na kontě v tuto dobu 81 ran, tedy o šestnáct více. "Děkuji. Jsem moc rád, že mi to připomínáte," šklebil se po odehrání prvního kola slavného turnaje. "Ale tohle hřiště znám hodně dobře, možná lépe než většinu ostatních. Loni to byl výkyv, nebylo to povedené. Letos jsem se na turnaj moc těšil a jsem rád za to, jak jsem začal. Je to nejlepší výkon, jaký jsem kdy na Masters odehrál," hlásil Casey.

Zatím má náskok dvou ran před dvojicí amerických hráčů Webbem Simpsonem a Xanderem Schauffelem.

Svoje nejlepší úvodní kolo na Masters vyrovnal Woods. Rovněž nechyboval a na prvních deseti jamkách měl pět birdie. "Dobré kolo. Bezpečně jsem drajvoval, trefoval železa a dobře patoval," uvedl pětinásobný vítěz Masters.

Stejně jako Woods zahráli například Japonec Hideki Macujama, zkušený Angličan Lee Westwood, Jihoafričan Louis Oosthuizen či Woodsův krajan Patrick Reed.

Dobře rozehrané kolo má Američan Justin Thomas, který je po deseti jamkách na -5, jeho krajan a první hráč světa Dustin Johnson má o dvě rány více.

Masters bylo do listopadu přesunuto z dubna kvůli koronaviru. Vzhledem k přetrvávajícím opatřením proti šíření covidu-19 se hraje bez diváků.