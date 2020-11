Vytoužený úspěch, slzy. Vše se otočilo naruby poté, co jsem potkal svoji manželku, říká český golfový hrdina

Poprvé v kariéře tekly Ondřeji Lieserovi po golfu slzy z očí. Není se co divit, jako první český hráč vyhrál v neděli finále Challenge Tour a tím i celkové hodnocení série. Na Mallorce se mu nerozklepaly ruce ani z enormního tlaku, a to i proto, že se díky šťastnému osobnímu životu cítí mentálně silný.

"Prožívám pocity štěstí," řekl Lieser po triumfu, díky kterému prolomil i další českou bariéru - zajistil si kartu na elitní European Tour. "Bylo to strašně náročné psychicky. Nechal jsem tam kus sebe."

Léta se tuzemští golfisté snaží prorazit na profesionální scéně. Tu a tam naznačili možnosti, ale výrazněji neuspěli. I na Liesera se ukazovalo, ale až proměna svérázného talentu z před čtyř let znamenala obrat v jeho golfové kariéře.

"Budu se opakovat, ale můj golf se naprosto otočil naruby poté, co jsem potkal svoji manželku. Občas se potkají dva lidi a oběma se začne dařit," zmínil český golfový hrdina těchto dnů svoji životní partnerku Michaelu, s kterou mají osmnáctiměsíční dceru Elizabeth. Díky novému vztahu nesekl s golfem, o čemž uvažoval, a naopak začal hrát lépe než dřív.

Minulý rok udělal první krok vzhůru a z Pro Golf Tour postoupil na Challenge Tour. Na té letos kvůli koronaviru sice odehrál jen pět turnajů, ale s každým se zlepšoval. Před čtrnácti dny zvítězil v Cádizu a v neděli slavil vítězství na Mallorce.

"Ano, jsem lepší v patování, lepší v krátké hře, lepší v zasahování greenů i drajvování, ale hlavně jsem neskutečně silný mentálně. Občas někdo ze zdvořilosti řekne, že jste silný mezi ušima, ale já se tak opravdu cítím," pronesl.

Znovu zmínil, jak mu k jeho rozletu pomáhá domácí zázemí. Přesně to vystihuje i současné dění. Po úspěchu v Cádizu mohl hrát na stejném místě další turnaj, ale raději odletěl před finále na týden domů. "Čas s rodinou mě nabije pozitivní energií. Je to restart hlavy a můžu jet znovu," konstatoval devětadvacetiletý Lieser.

Před finálovým turnajem Challenge Tour byl v pořadí sezony šestý. Potřeboval se dostat do pětky, aby si uhrál kartu na prestižní European Tour. "Bude to znít divně, ale jel jsem turnaj vyhrát a nezajímaly mě propočty," prohlásil Lieser.

Stejně jako v Cádizu i tentokrát postupně šplhal pořadím vzhůru. Závěrečná osmnáctka na Mallorce ale byla nadmíru napínavá, Chvilku bylo ve hře o titul až dvanáct hráčů, ještě pár jamek před koncem bylo sedm golfistů na minus deseti. "Byla to přestřelka," konstatoval Lieser a dodal: "Úplně mi to nešlo, ale když jsem viděl, že ostatní taky nehrajou nic moc, tak jsem se nakopl a zakončil to ostře."

Na sedmnáctce zahrál par a na závěrečné osmnáctce rozhodl patem do birdie. "Takový tlak jsem nezažil, doslova jsem ho cítil," řekl. Na druhou stranu ale okamžik pravdy zvládl. "Ani jsem nebyl vystresovanej. Nezačaly se mi naštěstí třást ruce, což bylo hodně dobrý. Opravdu, nepřestávám překvapovat sám sebe," řekl.

A překvapilo ho i to, jak ho úspěch dojal. Při telefonátu s manželkou neudržel slzy. "Lidi, co mě znají, vědí, že nejsem citlivka, ale měl jsem problém slzy zastavit. Na golfu to bylo takhle emotivní poprvé," řekl člen týmu Golf Geum Technology.

Ve světovém žebříčku se vyšvihl už na 179. místo, což mu aktuálně zaručuje pozici mezi šedesátkou hráčů pro olympiádu v Tokiu. "Není sportovce, který by si nechtěl na olympiádě zahrát. Otevřela se šance. Uvidíme, jak to bude," uvedl.

Doma se těšil na odměnu v podobě manželčiny výtečné kuchyně. "Kdyby šla vařit do michelinské restaurace, tak budou všichni spokojeni," vysekl jí poklonu.

V nejbližší budoucnosti ještě čas na oddych mít nebude. Vedle mediálních povinností si výhrou v pořadí Challenge Tour zajistil místo na turnaji European Tour příští týden v Dubaji, kam odletí. Poté ho čeká vymýšlení programu příští sezony. Otázkou je, kolik turnajů bude hrát. "Asi to nebude čtyři pět v řadě, spíš maximálně dva. Musíme to s manželkou probrat," řekl Lieser.

Jedno ví jistě. V první sezoně na European Tour nechce hrát příští rok druhé housle. "Nepojedu tam na zkoušku, jsem už mnohem dál," řekl jistě.