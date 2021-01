Golfista Thomas se omluvil za homofobní nadávku po špatném úderu

Hvězdný americký golfista Justin Thomas se omluvil za to, že mu na turnaji na Havaji uklouzla po nepovedeném úderu homofobní nadávka. Třetí hráč světového žebříčku si nevhodným výrazem ulevil poté, co v sobotu minul putt na čtvrté jamce.

Thomasovo zaklení zachytily mikrofony v televizním přenosu a záznam se rozšířil na sociálních sítích. "Je to neomluvitelné. Je mi to líto. Jsem dospělý člověk a není naprosto žádný důvod, abych takhle mluvil. Je to ostuda a moc se omlouvám," kál se Thomas, jehož nejspíš čeká od vedení PGA Tour pokuta.

Sedmadvacetiletý Thomas obhajuje na turnaji v rezortu Kapalua loňské vítězství a před závěrečným kolem je na děleném pátém místě čtyři rány za vedoucí dvojicí krajanů Ryan Palmer, Harry English.