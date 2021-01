Golfista Na získal na Havaji pátý titul na okruhu PGA Tour

Sedmatřicetiletý Na musel při předchozích dvou příležitostech vzdát start v Honolulu kvůli problémům se zablokovaným krkem a zraněním prstu. Tentokrát si po příletu do dějiště poranil žebra. "Už jsem si říkal, že je to tu zase," přiznal Na. Uvolnit postiženou oblast mu pomohl fyzioterapeut, kterého teprve nedávno přibral do týmu. "Kdyby tu nebyl, mohlo to dopadnout úplně jinak," konstatoval.

Na ve finálovém kole smazal na posledních šesti jamkách ztrátu tří ran. Nejprve zahrál tři birdie v řadě a další na 18. jamce. Ve čtvrté sezoně PGA Tour za sebou tak získal alespoň jeden titul. Stejnou sérii nyní drží už jen Dustin Johnson, Jon Rahm, Justin Thomas a Bryson DeChambeau.