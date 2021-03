Golfová jednička Johnson na OH hrát nebude

Johnson neplánoval hrát v Tokiu už loni. Po odložení her o rok kvůli pandemii koronaviru svou účast znovu zvažoval, ale dospěl ke stejnému závěru.

"Bude to v době, kdy mě čeká hodně turnajů. Pár týdnů předtím je British Open, potom zase World Golf Championship. Je to dlouhá cesta v době, kdy bude třeba, abych se soustředil na PGA Tour," uvedl Johnson, loňský vítěz Masters a dalšího majoru US Open z roku 2016.

Na minulých hrách v Riu de Janeiro chyběl Johnson kvůli obavám z viru zika.