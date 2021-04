Obhájce Johnson nezačal golfový major Masters dobře

Loni v nezvyklém podzimním termínu vyhrál Johnson s rekordním skóre -20, ale nyní se hraje tradičně v dubnu a greeny jsou mnohem tvrdší, a tím pádem těžší. První hráč světa začal den bogey, po třinácti jamkách se sice dostal ránu pod par, ale nevyšel mu závěr. Bogey zapsal po šestnáctce a na závěrečné čtyřparové osmnáctce přidal double bogey.

Pod par se zatím v rozehraném prvním kole dostalo jen minimum hráčů. Dvě rány nad normu zahráli jako Johnson třeba i jeho krajané Brooks Koepka a dvojnásobný vítěz turnaje Bubba Watson. Severoirský hráč Rory McIlroy, který nepřesnou přihrávkou na jamce číslo sedm trefil do nohy svého otce Gerryho, měl +4 a Angličan Lee Westwood ještě o dvě rány více.

Turnaj začal tradičními slavnostními odpaly legend. První poslal míč do hry trojnásobný šampion Jihoafričan Gary Player a po něm s šesti tituly rekordman Masters Američan Jack Nicklaus. "To nejtěžší mám za sebou," vtipkoval jednaosmdesátiletý "Zlatý medvěd" Nicklaus poté, co se sehnul a připravil míček k ráně.

Třetím čestným startujícím byl Američan Lee Elder, který se stal v roce 1975 prvním účastníkem Masters černé pleti. Vzhledem k špatné mobilitě ale neodpaloval.