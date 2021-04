Bývalá golfová jednička Scott nebude hrát na OH v Tokiu

"Tak jak to teď chodí, Adam je čtyři nebo pět týdnů v kuse pryč. Doma má tři malé děti, proto ten čas (v době olympijských her) věnuje rodině. Až do října to bude jediné období, kdy bude mít šanci je vidět déle než jen pár dní," uvedl Scottův manažer Johan Elliot v prohlášení.

Vítěz 14 turnajů PGA Tour je druhou golfovou hvězdou, která už oznámila neúčast v Tokiu. Na olympiádě se nepředstaví ani současná světová jednička Američan Dustin Johnson. Olympijský turnaj v golfu začne 29. července, jedenáct dní po British Open.