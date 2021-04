Golfový turnaj PGA Tour dvojic vyhráli Australané Smith a Leishman

Australané Cameron Smith a Marc Leishman vyhráli v Avondale u New Orleans jediný turnaj dvojic v rámci PGA Tour. V rozstřelu na první dodatečné jamce porazili jihoafrické duo Louis Oosthuizen, Charl Schwartzel a nejlepším možným způsobem tak oslavili sobotní svátek Anzac Day, kdy si Australané a Novozélanďané připomínají své padlé ve válečných konfliktech.

"Oba máme rodiny doma v Austrálii. To je na tom asi to nejtěžší, více než rok jsem se s nimi neviděl. A myslím, že u Cama je to stejné," uvedl Leishman, jenž loni v lednu vyhrál turnaj Farmers Insurance Open v San Diegu na hlavní národní svátek Australia Day. "Potřebuju, aby bylo ještě více australských svátků," smál se sedmatřicetiletý Leishman po šestém triumfu na PGA Tour.

Turnaj dvojic Classic of New Orleans série PGA Tour v Avondale (dotace 7,4 milionu dolarů, par 72): 1. Leishman, Smith (Austr.) 268 (63+72+63+70), v rozstřelu na 1. dodatečné jamce 2. Oosthuizen, Schwartzel (JAR) 268 (63+71+63+71) 3. Werenski, Uihlein 269 (65+69+68+67) 4. Horschel, Burns 270 (63+73+65+69) Mitchell, Snedeker 270 (66+71+64+69) a Bradley, Steele (všichni USA) 270 (63+73+64+70)