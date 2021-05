Hvězda čekala na triumf 553 dní. Obrovská úleva, hlásí golfista

McIlroy odehrál výborné závěrečné kolo turnaje. Připsal si sice jedno bogey, ale kritickou chvíli zvládl, jelikož měl náskok a neriskoval. Věděl, že má k dobru náskok a jedna rána jej o triumf nepřipraví. "Nikdy není snadné vyhrát, ale je to už opravdu dlouho, co jsem slavil naposledy," smál se Severní Ir po triumfu.

Vítězství by mu mohlo řádně zvednout sebevědomí, rád by totiž ukončil i sedmileté čekání na triumf v turnajích kategorie Major. "Vyhrát tady na tom hřišti je prostě úžasné, je to jedno z mých nejoblíběnších míst na světě," dodal s tím, že si dal dodatečný dárek k dvaatřicátým narozeninám. Ty oslavil dva dny před začátkem turnaje.