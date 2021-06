Golfista Lieser zahájil zkrácený turnaj v Hamburku 75. místem

Hamburské European Open má kvůli logistickým problémům s příjezdy hráčů způsobeným koronavirovými omezeními netypicky sobotní začátek a hraje se jen na tři kola. Cut bude v neděli a v pondělí vyvrcholí turnaj závěrečnými 18 jamkami.

Devětadvacetiletý Lieser v sobotu zahrál čtyři birdie, ale také čtyři bogey a dvě double bogey. Při svém minulém startu na European Tour přerušil sérii tří nezdarů a zvládl cut na Tenerife, kde nakonec obsadil 71. místo.

V Hamburku vede Belgičan Thomas Detry se skóre -4 o jeden úder před čtyřmi soupeři.

Kousková vyhrála jako první Češka

Sára Kousková vyhrála jako první Češka turnaj druhé nejvyšší evropské série LET Access. Na Amundi Czech Ladies Challenge na Konopišti česká amatérka kralovala od prvního dne a po třetím kole triumfovala se skóre 14 ran pod par.

Kousková zvítězila s obrovským náskokem osmi ran před Ninou Pegovovou z Ruska. Na děleném 3. místě skončily se skóre -2 dvě české amatérky Tereza Melecká a Klára Sionková.

Už po dvou dnech vedla Kousková o sedm ran a ve finále jí stačilo zahrát ránu pod par. Na závěrečné osmnáctce zapsala čtyři birdie, bogey a double bogey.

"Jsem ohromně šťastná, že se mi povedlo na domácím turnaji prodat vše, co v sobě nyní mám," řekla Kousková v tiskové zprávě. "První dva dny se mi dařilo hrát golf, jaký jsem si se svým týmem naplánovala. Dneska se mi do hry ale dostaly chybičky. To samozřejmě na mé radosti nic nemění," uvedla jednadvacetiletá hráčka Prague City Golf.

Kouskovou, která jako amatérka nemohla dostat šek na šest tisíc eur (156 tisíc korun), nyní čeká trénink. Z dalších turnajů by měla hrát elitní evropskou Ladies European Tour, třeba i koncem měsíce v Berouně, a amatérská mistrovství. "A poté budu návrat do zámoří, kde chci v srpnu zabojovat o kartu na LPGA Tour," řekla.

Turnaj LET Access Series, jehož promotérem je Česká golfová federace, bývá pro mladé české amatérky úspěšný. Na Konopišti skončila v letech 2018 a 2019 druhá Melecká, loni se hrálo v Praze a Kousková, Patricie Macková a Agáta Vahalová skončily dvanácté.

Z českých golfistů prošel cutem jen Brixi

Pouze Gordan Brixi prošel z patnácti českých golfistů cutem na turnaji D+D Real Czech Challenge Open série Challenge Tour na Kunětické Hoře. Čerstvý profesionál je po polovině soutěže se skóre -2 na děleném 48. místě.

Brixi zahrál druhý den po sobě 71 ran a poprvé prošel na Challenge Tour do víkendových kol. "Je to první turnaj v roli profíka a hned s cutem. Mým hlavním cílem bylo se toho naučit co nejvíce a poznat sám sebe. Jsem spokojený s koncentrací po celá dvě kola," řekl.

O jedinou ránu neprošel cutem Filip Mrůzek. Vůbec se nedařilo Stanislavu Matušovi, který měl po dvou kolech jedenáct ran nad par a skončil až na děleném 135. místě.

V čele je dvojice Španěl Alfredo García-Heredia a Švéd Christofer Blomstrand. Oba mají 12 ran pod par a náskok tří ran na čtveřici soupeřů.