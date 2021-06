Golfista Cabrera byl vydán do Argentiny ke stíhání za napadení partnerek

Golfista Ángel Cabrera byl vydán z Brazílie do rodné Argentiny, kde čelí obvinění z napadení bývalých partnerek. Brazilská policie jednapadesátiletého vítěze dvou majorů zatkla v lednu na letišti v Riu de Janeiro na základě mezinárodního zatykače, nyní ho předala do vazby v argentinském Puerto Iguazú, odkud by měl zamířit do Córdoby. Tam je na červenec naplánováno zahájení soudního procesu.