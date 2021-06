Spilková byla v Daly City 70., Castrenová vyhrála na LPGA jako první Finka

Včera

Turnaj žen Montauban Ladies Open evropského okruhu LET Access Series ve francouzském Montaubanu (dotace 40.000 eur): 1. am. Griffautová (Fr.) 209 (73+66+70), 2. am. Melecká (ČR) 212 (73+71+68), 3. Daviesová (Angl.) 214 (71+68+75) a am. Chauchepratová (Fr.) 214 (68+69+77), ...15. am. Melichová 219 (71+75+73), 65. Vlašínová (obě ČR) 228 (71+81+76).