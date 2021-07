Golfista Glover po deseti letech opět vyhrál turnaj PGA Tour

Glover vyhrál poprvé od vítězství v Quail Hollow v květnu 2011, na dalších 244 turnajích usiloval o triumf marně. "Věděl jsem, že mi to začíná zase jít. Ale netušil jsem, že to bude až takhle dobré," uvedl po zisku čtvrtého titulu na PGA Tour, díky němuž poskočil ve světovém žebříčku ze 115. místo na 79. příčku.

"Bylo to dlouhých deset let a zažil jsem pár pádů. Ale věděl jsem, že to v sobě mám. Potřeboval jsem mít čistou hlavu a prostě hrát. Nikdy jsem nepřestal věřit, že to mohu zopakovat. Vždycky je fajn, když si dokážete, že jste měli pravdu," řekl Glover, který v neúspěšných letech ztratil právo účasti na elitním okruhu a musel si ho znovu vybojovat v nižší sérii.

Glover je sedmým hráčem, který získal alespoň jeden titul na PGA Tour v každé z posledních tří dekád. Stejnou bilancí se mohou pochlubit Dustin Johnson, Phil Mickelson, Sergio García, Adam Scott, Brian Gay a Martin Laird.